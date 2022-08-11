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Ekonomi AB'den ABD'ye elektrikli otomobil tepkisi
Ekonomi

AB'den ABD'ye elektrikli otomobil tepkisi

ABD'nin elektrikli otomobillerle ilgili yeni vergi yasası AB ile ABD'nin arasını açtı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:55:00 -
AB'den ABD'ye elektrikli otomobil tepkisi

ABD'deki enflasyonla mücadele yasası bir çok başlıkta yenilik getiriyor. O başlıklardan biri de elektrikli araç satın almayı teşvik için getirilen vergi indirimleri.

Yasayla birlikte Kuzey Amerika'da üretilmiş pilin kullanıldığı araçlarda 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi gelmesi planlanıyor. Bu durum ise konuyu sadece ABD'nin gündeminde olmaktan çıkardı. Özellikle Avrupa Birliği (AB) yasa sonucunda oluşabilecek haksız rekabet konusunda oldukça endişeli.

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Yorumlar

Tsli

Oh ne has oldu. Belki Türkiye piyasasına araç sokarlar.
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