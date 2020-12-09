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Ekonomi AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi
Ekonomi

AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi

AB Komisyonu'nun stratejisine göre 500 kilometreyi aşmayan planlı toplu ulaşım seyahatlerinin karbon salınımı da sıfıra indirilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:10:52 -
AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini bildirdi.

AB Komisyonu, "Sürdürülebilir ve Akılı Ulaşım Stratejisi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Buna göre, Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmesi için ulaşımla ile ilgili sera gazı salınımları yüzde 90 oranında düşürülecek.

Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri yaygınlaştırılacak.

500 kilometreyi aşmayan planlı toplu ulaşım seyahatlerinin karbon salınımı sıfıra indirilecek. Avrupa çapında hızlı tren trafiği iki kat artırılacak.

Sıfır emisyonlu deniz araçları piyasalara sürülecek. ve Avrupa’daki 100 şehir iklim dostu ve iklime zarar vermeyen bir hale dönüştürülecek.

Avrupa'da 2035'e kadar emisyonsuz büyük uçaklar piyasalara sunulacak.

2050 yılına kadar ise neredeyse bütün otomobil, kamyonet, otobüs ve ağır vasıtalar sıfır emisyonlu olacak. Demir yolu yük trafiği de iki kat artırılacak.

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