AB'de yatırımların çevre riskleri "ifşa" edilecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), finansal yatırımların çevresel risklerinin açık biçimde bildirilmesine yönelik yeni kurallarda uzlaştı.

AB Komisyonu, sürdürülebilir yatırımları ortaya çıkarmaya yönelik yeni kurallar konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, birlik üyesi ülkelerde yer alan varlık yöneticileri, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve bankalar, vatandaşlara sundukları yatırım seçeneklerinin çevresel ve sosyal risklerini açık biçimde bildirecek.

Söz konusu finansal kurumlar, yatırımcıları su kirliliğine neden olan veya biyolojik çeşitliliğe zarar veren şirketler konusunda uyaracak.

Böylece, çevresel sorumluluğa sahip sürdürülebilir yatırım ürünleri hakkında bilincin artması ve bunların desteklenmesi sağlanacak.

Uzlaşının yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.