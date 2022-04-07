AB'de Ukrayna kavgası! Macron tepki gösterdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede yaşanan can kayıpları giderek artıyor.

Ukrayna'nın Kiev'e yakın olan Buça kentinden Rus güçlerinin çekilmesiyle çok sayıda sivilin cansız bedeni ortaya çıktı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstererek "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." demişti.

Polonya Başbakanı Morawiecki'nin iddialarına Macron'dan yanıt geldi

TF1 kanalına konuşan Macron, Morawiecki'nin açıklamalarının "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade etti.

Fransa'daki seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı

Macron, Polonya Başbakanı'nı Fransa'daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.

Macron, Morawiecki'nin aşırı sağcı parti tarafından desteklendiğini ve Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söyledi.

Ukrayna'daki barışı sağlamak için Putin'le görüşmenin önemine vurgu yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Macron, Ukrayna'da barışı sağlamak için Putin ile görüşmenin önemli olduğunu belirtti.