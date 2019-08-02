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AB'de perakende satışlar yükseldi

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetti

02 Ağustos 2019 Cuma 12:27
AB'de perakende satışlar yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 yükseldi.

AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,8 arttı.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 6,8 ile Hırvatistan, yüzde 3,5 ile Almanya ve yüzde 2,8 ile Polonya’da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,8 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile Slovenya'da ölçüldü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:27
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Avrupa
  4. Eurostat
  5. perakende

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