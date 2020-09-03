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Ekonomi AB'de perakende satışlar temmuzda düştü
Ekonomi

AB'de perakende satışlar temmuzda düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:46:16 -
AB'de perakende satışlar temmuzda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 0,7 arttı.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,9 ile Portekiz ve Romanya'da, yüzde 3,2 ile Malta'da gerçekleşti.

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