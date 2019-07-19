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AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Yılın ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranı AB'de yüzde 80,7'ye çıktı

19 Temmuz 2019 Cuma 12:13
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019'un birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 80,7 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de 2018’in son çeyreğinde yüzde 80 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 80,7'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 85,1'den 85,9'a çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 181,9 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 134 ile İtalya, yüzde 123 ile Portekiz, yüzde 105,1 ile Belçika ve yüzde 105 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 8,1 ile Estonya, yüzde 21,2 ile Bulgaristan ve yüzde 21,3 ile Lüksemburg oldu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:13
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Eurostat
  4. Kamu borcu

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