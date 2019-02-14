0553 313 94 23

AB'de istihdam 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,2 arttı

İstihdam, geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4, AB'de de yüzde 1,3 artış gösterdi

14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
AB'de istihdam 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,2 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2018’in 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 yükseldi.

Böylece istihdam geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4, AB'de de yüzde 1,3 arttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Avrupa
  4. istihdam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla altınla yarışıyo
    1. (Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla..
    2. Reyhanlı saldırısının son duruşmasında..
    3. Ankara kulislerini hareketlendiren..
    4. Elazığ’da 16 çift, nikah için 14..
    5. CHP’den istifa eden Kesimoğlu: “Koltuk..
    6. Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere..
    7. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    8. Adana Demirspor’da Hatayspor..
    9. Şehit Özer kabri başında anıldı
    10. "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona..
    11. Denetimli Serbestlik şartları..
    12. Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini..
    13. PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
    14. Özgecan’ın annesi: "Kadın cinayetleri..
    15. Narko Timsah operasyonunda gözaltına..
    16. Ev hanımıydı, önce patron sonra..
    17. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
    18. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    19. Atıcılık turnuvası
    20. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    21. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    22. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    23. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    24. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    25. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
    26. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    27. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    28. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    29. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    30. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı