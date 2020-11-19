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Ekonomi AB'de inşaat üretimi eylülde azaldı
Ekonomi

AB'de inşaat üretimi eylülde azaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:26:10 -
AB'de inşaat üretimi eylülde azaldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2,9 azaldı. İnşaat üretimi, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 2,5'lik gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 2,5 azalırken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,7 ile Romanya’da ve yüzde 1,5 ile Almanya ve Bulgaristan'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 8,4 ile Fransa'da, yüzde 8,1 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile de Slovakya'da gerçekleşti.

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