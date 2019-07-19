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AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı azaldı

Yılın ilk çeyreğinde AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,6'ya geriledi

19 Temmuz 2019 Cuma 12:25
AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı azaldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 0,6 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı birinci çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de 2018’in son çeyreğinde yüzde 1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2019’un birinci çeyreğinde yüzde 0,6'ya indi.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 1,1'den yüzde 0,5'e geriledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:25
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Avrupa
  4. Bütçe açığı
  5. Eurostat

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