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ABD'den yine gizli sevkiyat

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne silah ve zırhlı araç gönderdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:59
ABD'den yine gizli sevkiyat

ABD, Kuzey Suriye'de ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 300 tır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ağır silahların da yer aldığı sevkiyat Türkiye'nin tepkisi nedeniyle gizlilik içinde yapıldı.

Milliyet internet sitesinin haberine göre, yardımların kesilmesi için Türkiye'nin ABD nezdinde girişimleri sürerken bölgeye yönelik uzun tır konvoyu eşliğinde silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Deyr ez Zor bölgesinin Suriye-Irak sınırında yer alan Hajin ve Bagoz kasabalarını kontrol eden DAEŞ'e yönelik kapsamlı operasyonlar düzenleyen DSG güçleri, ABD'nin hava desteğine rağmen başarılı olamadı. Sayıları yaklaşık 2 bin 500 civarında olan DEAŞ grubu, "Son kale" olarak bilinen bölgede direniş gösteriyor. Operasyona karşı operasyonla yanıt veren DAEŞ, kısa süre önce DSG'ye büyük kayıp verdirmiş ABD'nin verdiği silah ve çok sayıda zırhlı aracı ele geçirmişti.

Deyr ez Zor bölgesine gönderildi

ABD, Hajin'de direnen DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyona destek amacıyla bölgeye 300 tırla yeni silah ve zırhlı araç gönderdi. Silah ve zırhlı araç sevkiyatı Türkiye'nin tepki göstermesi nedeniyle büyük bir gizlilik içinde gece yapıldı. Sınırdan geçirilen silah ve mühimmat yüklü araç konvoyunun büyük bölümü operasyonların sürdüğü Deyr ez Zor bölgesine gönderildi.

DAEŞ'le mücadele kapsamında ABD tarafından DSG'ye bugüne kadar 6 bin 700 tır silah ve zırhlı araç gönderirken Türkiye, yardımların derhal kesilmesini talep ediyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:59
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • konvoya el koykonvoya el koy20 dk önce
    ABD tamamen israil yonetiminde. silah tasiyan o konvoy da kesinlikle israil asgerleri vardir. Turkiye'nin yapmasi gereken o silah konvoyuna el koymaktir! Zor oyunu bozar. Turkiye, silah konvoyuna el koyup, ihtiyacin olmayan bu sevkiyati NEDEN yapiyorsun, benim SINIRIMI NEDEN taciz ediyorsun' diyerek ABD'yi anlasmaya zorlamalidir.
  • orhanorhan32 dk önce
    bize Allah cc yeter
  • Ramazan alganRamazan algan38 dk önce
    BuAmerikan gavuru silah yardimi yapa,yapa bir gun bu keferelerle karsi karsiya gelecegiz.
  • AlpAlp41 dk önce
    Abd. Asla geri dönmeyi düşünmediği bir yolda o yüzden yığınak YAPIYORLAR. GEÇİCİ MEÇİCİ HEPSİ HİKAYE. DEVLETİMİZ DE O SİLAHLARIN BİZZAT BİZE DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNEREK PROJE GELİŞTİRMELİ. BU SAVAŞ ANCAK KIYAMET KOPUNCA BİTER.
  • uyan tcuyan tc42 dk önce
    deaşta hesapta saldırmışmış pkk ya silahları vede araçları gasp etmişmiş pkk dan. bizde yedik inandık. ulan pkk bırakıyor daeşe silahları vede araçları emir yahudilerden. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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