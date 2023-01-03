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Dünya ABD’den yeni F-35 hamlesi
Dünya

ABD’den yeni F-35 hamlesi

ABD, 127 adet F-35 savaş uçağını ABD Ordusu’nun çeşitli kuvvetlerinde kullanılmak üzere tedarik edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:54:00 -
ABD’den yeni F-35 hamlesi

Lockheed Martin, 127 adet F-35 Lightning II savaş uçağının üretimi ve teslimatı için 7.84 milyar ABD doları değerinde sözleşme imzaladı. Bu bağlamda sözleşme kapsamınca 89 adet F-35A savaş uçağı, 23 adet F-35B savaş uçağı, 15 adet F-35C savaş uçağı üretilip teslim edilecek.

ABD tarafında teslim alınacak F-35 savaş uçakları ABD Donanması, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetleri’nde görev alacak.

Almanya F-35 uçaklarını tercih etmişti

Almanya, Pentagon’un yazın 8.4 milyar dolar olarak belirlediği bir paket olan ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı satın alma anlaşmasını 15 Aralık 2022 tarihinde kabul etmişti. Anlaşma, Berlin’in NATO’nun nükleer silah paylaşım doktrinini yerine getirmekle görevli yaşlanan Tornado filosunun bir kısmını değiştirmek için yıllarca süren arayışı sonucu imzalandı.

Alman milletvekilleri satın alımı Çarşamba günü erken saatlerde parlamento Bütçe Komisyonu’nun bir oturumunda onayladılar. Ek olarak yapılan anlaşma Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra kurulan 107 milyar dolarlık özel bir savunma fonunun açıklanmasının ardından geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Bridget Lauderdale, “Almanya’yı F-35 Lightning II Programına resmen davet etmek bir onur. Almanya’nın katılımı, F-35’in Avrupa ittifakının NATO ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilirlik yoluyla güçlenmeye ve büyümeye devam etmesini sağlıyor” dedi.

DefenceTürk

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