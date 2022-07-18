ABD'den yeni F-35 hamlesi

Pentagon, ABD merkezli Lockheed Martin şirketi ana yükleniciliğinde yürütülen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II Projesi için yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Reuters tarafından edinilen bilgiye göre; söz konusu sözleşme, 30 milyar dolar değerinde olacak ve üç yıl boyunca 375 adet F-35 Lightning II savaş uçağının üretimini kapsayacak.

Anlaşma bu şekilde imzalanırsa F-35A için 80 milyon dolar birim maliyet hedefi tutturulmuş olacak. Ancak düşük miktardaki siparişler ve ABD’deki enflasyon sebebi ile F-35A’da fiyat artışı meydana gelebilir.

F-35 Müşterek Program Ofisi, 2030 yılına kadar NATO üyesi ülkelerde 400’den fazla F-35 savaş uçağının görevde olmasını hedefliyor. Halihazırda program, ABD hariç 15 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Şu ana kadar çoğunluğu ABD’ye olmak üzere 820’den fazla F-35 teslimatı gerçekleştirildi.

540.000+ uçuş saatini geride bırakan F-35, Dünya genelinde 35 farklı hava üssüne konuşlanmış durumda. Program kapsamında yaklaşık 1700 pilotun ve 12500 bakımcının eğitimi tamamlandı.

Üretilen 820’den fazla F-35 arasında, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35A da bulunuyor.

F-35 programında ne olmuştu?

Türkiye’nin S-400 alımı sebebi ile ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35 Lightning II savaş uçağının teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkartmıştı. Uçakların akıbeti bilinmiyor.

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