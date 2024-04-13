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Dünya ABD'den Rus alüminyum, bakır ve nikeline yasak geldi... Rusya'ya yeni kısıtlama
Dünya

ABD'den Rus alüminyum, bakır ve nikeline yasak geldi... Rusya'ya yeni kısıtlama

Yeniakit Publisher
2024-04-13 09:01:00 - 2024-04-13 09:47:18
ABD'den Rus alüminyum, bakır ve nikeline yasak geldi... Rusya'ya yeni kısıtlama

ABD, Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Rusya'ya yaptırımları genişletti. Üstelik İngiltere ile birlikte bu metallerin Londra ve Chicago borsalarında ticaretini yasakladı.

ABD, Rusya'dan bakır, alüminyum ve nikele yönelik yaptırımları genişletti ve İngiltere ile birlikte bu metallerin Londra ve Chicago borsalarında ticaretini yasakladı.

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kurumun internet sitesinde yer alan bir mesaja göre, Rus yapımı alüminyum, bakır ve nikel ithalatına yasak getirdi. Açıklamada, “Bugünkü önlemlerin bir sonucu olarak, yasada öngörülen veya lisansta belirtilen durumlar dışında, Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ve girişi yasaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Amerikan şirketlerinin bu metallerin edinilmesi, ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi, satılması veya teslim edilmesi için hizmet sağlaması artık yasak olacak.

Ayrıca Washington, dünya metal borsasında Rus metallerinin satın alınmasına yönelik sigorta hizmetlerinin sağlanmasını da yasakladı.

Yasak 13 Nisan 2024'ten sonra üretilen Rus menşeli alüminyum, nikel ve bakırın ithalatına uygulanacak.

ABD Hazinesi ayrı bir açıklamada, yaptırımlar nedeniyle Londra Metal Borsası (LME) ve Chicago Ticaret Borsası'nın (CME) alüminyum, bakır ve nikel rezervlerini Rusya'dan tedarik yoluyla yenileyemeyeceğini de duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada "Bu önlemlerle Rusya'nın gelirlerini azaltacağız" dedi.

Bakanlık, sorulara yanıt olarak, "Rusya Federasyonu menşeli" teriminin, "büyük ölçüde yabancı yapımı bir ürüne dönüştürülmüş" olanlar da dahil olmak üzere, Rusya menşeli her türlü ürün anlamına geldiğini açıkladı.

İngiltere Hazinesi'ne göre, Washington ve Londra'nın yaptırımları Rusya'dan 40 milyar dolarlık ithalatı engelemeyi hedefliyor.

Diğer yandan RBC'nın incelediği ABD Hazinesi'nin materyallerine göre ABD, bu Rus metallerinden diğer ülkelerde üretilen malların ithalatını yasaklamadı. Bu, ABD yetkililerinin üçüncü ülkelerde işlenmiş veya başka ürünlere dahil edilmiş Rusya'dan gelen balık, deniz ürünleri ve elmaslara ithalat ambargosunu genişlettiği Aralık 2023'te ilk kez benimsenen yaklaşımla çelişiyor.

İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamada, "G7 ülkeleri ve müttefiklerinin çabaları sayesinde Rusya'nın metal ihracatı 2022'de 25 milyar dolar iken, 2023'te 15 milyar dolara geriledi" denildi.

turkrus'a göre: Rusya, dünya nikel üretiminin yaklaşık % 9'unu, alüminyumun % 5'ini ve bakırın % 4'ünü karşılıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, aralarında metaller, mineraller ve kimyasal ürünlerin de bulunduğu 100'den fazla ürünün Rusya'dan ithalatına ek vergiler getirildiğini duyurmuştu. 10 Mart 2023'ten itibaren ABD yetkilileri, Rus alüminyumun ithalatına % 200 vergi getirdi . Bakır ve nikele uygulanan vergi ikiye katlanarak % 35'ten % 70'e çıkarıldı

Rusya'nın ve dünyanın en büyük nikel üreticisi Norilsk Nickel. 2022'nin sonunda şirketin satışlarının % 47'si Avrupa'ya, % 15'i Kuzey ve Güney Amerika'ya, % 8'i ise Rusya ve BDT'ye gerçekleşti. Şirketin kendisi ABD yaptırımları altında değil, ancak en büyük ortak sahibi ve başkanı Vladimir Potanin 2022'nin sonundan beri yaptırım altında. Potanin "Artık ürünlerimizi yeni pazarlara, dost ülkelere yönlendirmeye ihtiyacımız var" demişti.

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