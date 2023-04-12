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Dünya ABD’den yaptırım kararı
Dünya

ABD’den yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 19:11:00 -
ABD’den yaptırım kararı

ABD, 20’den fazla ülkede Rusya ile bağlantılı 120’den fazla kişi ve kuruma yaptırım listesine aldı.

ABD’nin Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna'yı sebepsiz işgaliyle bağlantılı olarak 20'den fazla ülkede 120'den fazla kurum ve kişiye yaptırım uyguluyor” dedi.

Yaptırım listesinde, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin merkezli kişi ve şirketler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Rusya’nın yaptırımları delmesini sağlayan kişi ve kurumların yer aldığı ifade edildi.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve Rus paralı asker şirketi Wagner ile rekabet içerisinde olan Patriot adlı özel askeri şirket, Wagner'e bağlı kuruluşlara uydu görüntüler sağladığı iddia edilen Çin merkezli China HEAD Aerospace Technology Co. ve Rusya'ya askeri alanda tedarik sağlayan Çin merkezli King-Pai Technology HK Co. gibi şirketler yer aldı.

Müşterileri üzerinde siyasi ve ekonomik baskı uygulamak için enerji ihracatını kullanmakla suçlanan Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’ın bir parçası olan beş kuruluş da yaptırım listesine alındı. Rosatom’a ise henüz yaptırım uygulanmadı.

Rusya’nın telekomünikasyon altyapısı ilk kez hedef alındı

Rus milyarder Alisher Usmanov'un şirketi USM Holding’e ve onun altında örgütlenmiş kuruluşlara da yaptırım uyguladığını açıklandı. USM Holding çatısı altında bulunan Rus cep telefonu operatörü Megafon’un yaptırım listesine alınması ile ilk kez Rusya'nın telekomünikasyon altyapısı hedef alınmış oldu.
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Çoğunluğu Rusların elinde olan Budapeşte merkezli kalkınma bankası Uluslararası Yatırım Bankası da (IIB) yaptırım listesinde yer aldı. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "IIB'nin Budapeşte'deki varlığı, Rusya'nın Avrupa'daki istihbarat varlığını artırmasını sağlıyor. Kremlin'in Orta Avrupa ve Batı Balkanlar'daki tehlikeli faaliyetlerine kapı açıyor ve yaptırım ihlalleri de dahil olmak üzere yolsuzluk ve yasadışı finans için bir mekanizma işlevi görebilir" denildi.

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