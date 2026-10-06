  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail, ‘beyaz perde’yi kirletecek! Soykırımı, filmle örtbas operasyonu ‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi Feth-i kabirde yeni gelişme! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler geri konuldu Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı
Dünya ABD’den yabancı finans kuruluşlarına İran uyarısı: Bildirimsiz yaptırım uygulanabilir
Dünya

ABD’den yabancı finans kuruluşlarına İran uyarısı: Bildirimsiz yaptırım uygulanabilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD’den yabancı finans kuruluşlarına İran uyarısı: Bildirimsiz yaptırım uygulanabilir

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki İranlı finans kuruluşlarıyla işlemlerini sürdüren yabancı kuruluşlara bu ilişkileri derhal sonlandırma çağrısı yaptı. Bakanlık, yaptırımların önceden haber verilmeden uygulanabileceğini bildirdi.

İran’ın küresel finans sistemine erişimini sağlayan yabancı finans kuruluşları, Washington’un yaptırım uyarısının odağına yerleşti. ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran ve ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren kuruluşların hedef alınabileceğini açıkladı.
 
OFAC, yaptırım uygulanan İranlı finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı kuruluşların herhangi bir zamanda, önceden bildirim olmaksızın yaptırımla karşılaşabileceğini belirtti. Açıklamada, ilgili faaliyetlerin ve finansal ilişkilerin sonlandırılması için derhal harekete geçilmesi istendi.
Bakanlığın açıklamasında, "İran'ın küresel finans sistemine erişimini kolaylaştıran yabancı finans kuruluşları, İran bankalarına veya bunların üçüncü ülkelerdeki iştiraklerine ya da şubelerine finansal hizmetler sağlamak da dahil olmak üzere, İran ekonomisinin yaptırım uygulanan sektörlerinde faaliyet göstermeleri veya bu sektörleri desteklemeleri nedeniyle yaptırımlara maruz kalma riski taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yabancı finans kuruluşlarının, İran'la bağlantılı işlemlerin ABD'deki finans kuruluşlarının veya diğer ABD'li kişilerin yaptırımları ihlal etmesine neden olması halinde hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a yönelik “Ekonomik Dışlama Operasyonu”nun sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Operasyonun sonuç verdiğini savunan Bessent, İran riyalinin rekor düşük seviyelere gerilediğini, İran'ın geçen ay tankerlere hiç ham petrol yüklemediğini ve İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisinin bile ülkenin tarihindeki en zor dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini ileri sürdü.

Bessent, "İran rejimi, kaynaklarını terörizme akıtırken kendi halkının acı çekmesine izin veriyor. Ekonomik Dışlama Operasyonu, İran rejimi, Trump yönetiminin rejimin terörizmi finanse etmesine ve nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceğini anlayana kadar durmayacak." ifadelerini kullandı.

İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı
İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı

Dünya

İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı

2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı
2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı

Dünya

2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı

Göçmenleri Avrupa'ya kaçıran örgütte FETÖ bağlantılı kişiler tespit edildi: 14 gözaltı
Göçmenleri Avrupa'ya kaçıran örgütte FETÖ bağlantılı kişiler tespit edildi: 14 gözaltı

Aktüel

Göçmenleri Avrupa'ya kaçıran örgütte FETÖ bağlantılı kişiler tespit edildi: 14 gözaltı

Muğla'da 22 kırsal kalkınma projesine 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği
Muğla'da 22 kırsal kalkınma projesine 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği

Ekonomi

Muğla'da 22 kırsal kalkınma projesine 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23