ABD’den yabancı finans kuruluşlarına İran uyarısı: Bildirimsiz yaptırım uygulanabilir

İran’ın küresel finans sistemine erişimini sağlayan yabancı finans kuruluşları, Washington’un yaptırım uyarısının odağına yerleşti. ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran ve ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren kuruluşların hedef alınabileceğini açıkladı.



OFAC, yaptırım uygulanan İranlı finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı kuruluşların herhangi bir zamanda, önceden bildirim olmaksızın yaptırımla karşılaşabileceğini belirtti. Açıklamada, ilgili faaliyetlerin ve finansal ilişkilerin sonlandırılması için derhal harekete geçilmesi istendi.

Bakanlığın açıklamasında, "İran'ın küresel finans sistemine erişimini kolaylaştıran yabancı finans kuruluşları, İran bankalarına veya bunların üçüncü ülkelerdeki iştiraklerine ya da şubelerine finansal hizmetler sağlamak da dahil olmak üzere, İran ekonomisinin yaptırım uygulanan sektörlerinde faaliyet göstermeleri veya bu sektörleri desteklemeleri nedeniyle yaptırımlara maruz kalma riski taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yabancı finans kuruluşlarının, İran'la bağlantılı işlemlerin ABD'deki finans kuruluşlarının veya diğer ABD'li kişilerin yaptırımları ihlal etmesine neden olması halinde hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a yönelik “Ekonomik Dışlama Operasyonu”nun sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Operasyonun sonuç verdiğini savunan Bessent, İran riyalinin rekor düşük seviyelere gerilediğini, İran'ın geçen ay tankerlere hiç ham petrol yüklemediğini ve İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisinin bile ülkenin tarihindeki en zor dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini ileri sürdü.

Bessent, "İran rejimi, kaynaklarını terörizme akıtırken kendi halkının acı çekmesine izin veriyor. Ekonomik Dışlama Operasyonu, İran rejimi, Trump yönetiminin rejimin terörizmi finanse etmesine ve nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceğini anlayana kadar durmayacak." ifadelerini kullandı.