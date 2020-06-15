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Aktüel

ABD'den Venezuela'da yenilenen Ulusal Seçim Konseyine tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Nicolas Maduro yanlısı üyelerden oluşan Venezuela Yüksek Mahkemesi, maalesef Ulusal Seçim Konseyi adı altında yeni bir oluşum kurarak Venezuela yasalarını manipüle etmeye çalışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:21:07 -
ABD'den Venezuela'da yenilenen Ulusal Seçim Konseyine tepki

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela'da yenilenen Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) tarafsız olmadığını, yapılacak seçimlerin güvenilir olmayacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki siyasi gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Venezuela'nın içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmasının yolunun özgür bir seçim düzenlemekten geçtiğini vurgulayan Pompeo, "Nicolas Maduro yanlısı üyelerden oluşan Venezuela Yüksek Mahkemesi, maalesef CNE adı altında yeni bir oluşum kurarak Venezuela yasalarını manipüle etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, Venezuela halkının bağımsız bir seçim konseyi hak ettiğini, söz konusu konsey üyelerinin yasalara göre demokratik bir meclis tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti.


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