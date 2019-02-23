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ABD'den Venezuela ordusuna kınama

Washington yönetimi, Venezuela ordusuna yönelik yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 08:39
ABD'den Venezuela ordusuna kınama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela-Brezilya sınırında devam eden olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Söz konusu olaylarda "ordunun iki yerlinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu" haberlerinin medyada yer aldığına dikkati çeken Sanders, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeye insani yardımları sokmaya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ise bu yardımları engellemeye çalıştığını iddia etti.

"İhlaller cezasız kalmayacak"

Sanders, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Maduro ve onun emirlerini takip edenler tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri cezasız kalmayacaktır. ABD, Venezuela ordusuna anayasal görevini yerine getirme ve halkı koruma çağrısı yapıyor. Venezuela ordusu insani yardımların barışçıl bir şekilde ülkeye sokulmasına izin vermelidir. Dünya, Venezuela'daki durumu izliyor."

Venezuela hükümeti, kısa süre önce Kolombiya sınırının geçici olarak kapatılması kararı verdiğini açıklamıştı.

Muhalif lider Guaido da yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya geçiş yapmış ve Venezuela ordusunun kendisine yardım ettiğini iddia etmişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 08:39
  1. venezuela ordusu
  2. ABD

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