ABD'den 'Venezuela' açıklaması: Pazartesi ilan edeceğiz!
ABD Başkan yardımcısı Mike Pence Pazartesi günü Venezuela için atılacak somut adımları ilan edeceklerini açıkladı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 00:20
ABD Başkan yardımcısı Mike Pence Pazartesi günü Venezuela için atılacak somut adımları ilan edeceklerini açıkladı.
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