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ABD’den ve Kuveyt’ten gelen 311 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ABD’den ve Kuveyt’ten getirilerek Sivas’ta karantina altına alınan 311 Türk vatandaşı, erken uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:03:46 -
ABD’den ve Kuveyt’ten gelen 311 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ABD’den ve Kuveyt’ten getirilerek Sivas’ta karantina altına alınan 311 Türk vatandaşı, erken uğurlandı.


Sağlık Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen vatandaşların hava alanlarında yapılan testlerin ardından 14 günlük karantina sürelerini evlerinde geçireceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 18 Mayıs Pazartesi günü ABD’den Sivas’a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Binalı Yıldırım Öğrenci Yurdunda karantina altına alınan 305 Türk vatandaşı ve Kuveyt’ten getirilen 6 işçi, 14 günlük sürenin tamamlanması beklenmeden sabah saatlerinden itibaren otobüsler ile memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar, geriye kalan karantina süreçlerini evlerinde tamamlayacaklar.


Atlanta’dan Sivas’a geldiğini ve yurtta verilen hizmetten memnun kaldığını belirten Ahmet Altınok, “Atlanta’dan Sivas’a geldim. Orada da durumlar gayet normaldi, fazla bir vak’a yoktu. Buraya yeni geldiğimiz için pek bilmiyoruz buradaki durumu ama haberlerden takip ettiğimize göre her şeyin normal olduğu gözüküyor. İnşallah her şey daha iyiye gider. Yurtta verilen hizmet gerçekten güzeldi. Hepsinden Rabbim razı olsun “dedi.

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