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ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı: Gitmeyin!

ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve ABD vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı" gerekçesiyle, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

29 Ocak 2019 Salı 23:22
ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı: Gitmeyin!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'ya yönelik seyahat uyarısının 4'üncü dereceye çıkarıldığı duyuruldu.

Venezuela'ya seyahat edecek ABD vatandaşları için yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına herhangi bir sıkıntı durumunda verilebilecek desteğin kısıtlı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "suç oranının artması ve ABD vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı" gerekçesiyle, Amerikan vatandaşlarından Venezuela'ya seyahat etmemeleri istendi.

Amerikan vatandaşlarının konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmediği öne sürülen açıklamada, seyahat zorunluluğu durumunda ABD Büyükelçiliğini, gidecekleri yere ilişkin bilgilendirmeleri ve gece dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:22
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