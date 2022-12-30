  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Ukrayna'ya rekor silah parası! Bu paraya aç insan kalmazdı...
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya rekor silah parası! Bu paraya aç insan kalmazdı...

ABD Başkanı Joe Biden, 45 milyar dolarının Ukrayna'ya verileceği 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 10:20:00 -
ABD'den Ukrayna'ya rekor silah parası! Bu paraya aç insan kalmazdı...

ABD Başkanı Joe Biden, 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından Biden'ın imzasına sunulan 2023 mali yılı için 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısı onaylandı.

Biden Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tasarı kapsamında tıbbi araştırmalara, güvenliğe, gazilerin sağlık hizmetlerine, afet kurtarmaya ve kadına yönelik şiddet yasası fonlarına yatırım yapılması planlandığını, ayrıca Ukrayna'ya da mühim destek sağlanacağını söyledi.

ABD'nin yeni bütçe tasarasıyla birlikte savunma alanına yönelik harcamalar 858 milyar dolara ulaşarak yüzde 10 artış sağladı.

Ukrayna'ya 45 milyar dolar

Washington yönetimi ayrıca söz konusu bütçe tasarısı Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım sağlayacak.

ABD Rusya'ya karşı Patriot hava savunma sistemlerini de Ukrayna'ya teslim edecek.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Birileri savaşın bitmesini istemiyor.

hatırla

Acaba diyorum AMERİKA nın menfaati olmadan bu kadar parayı Ukrayna ya vermesinin sebebi nedir veyahut ABD 45 milyar koyum ne kadar kazanacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23