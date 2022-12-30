ABD'den Ukrayna'ya rekor silah parası! Bu paraya aç insan kalmazdı...

ABD Başkanı Joe Biden, 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından Biden'ın imzasına sunulan 2023 mali yılı için 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısı onaylandı.

Biden Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tasarı kapsamında tıbbi araştırmalara, güvenliğe, gazilerin sağlık hizmetlerine, afet kurtarmaya ve kadına yönelik şiddet yasası fonlarına yatırım yapılması planlandığını, ayrıca Ukrayna'ya da mühim destek sağlanacağını söyledi.

ABD'nin yeni bütçe tasarasıyla birlikte savunma alanına yönelik harcamalar 858 milyar dolara ulaşarak yüzde 10 artış sağladı.

Ukrayna'ya 45 milyar dolar

Washington yönetimi ayrıca söz konusu bütçe tasarısı Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım sağlayacak.

ABD Rusya'ya karşı Patriot hava savunma sistemlerini de Ukrayna'ya teslim edecek.