ABD'den Ukrayna'ya kamikaze dron
ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin askeri yardım çağrılarına karşılık olarak Ukrayna'ya 100 kamikaze dron teslim edecek.
ABD, Kiev yönetimine askeri yardımlarını artırıyor. Beyaz Saray yönetimi daha önce onaylanan savunma yardım paketine ek silahlar ekleyecek; Ukrayna'ya 100 "kamikaze dron" da gönderecek.
ABD'nin ek silah desteği kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çağrısının ardından geldi.
Pentagon Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı, Ukrayna'dan gelen her talebi ciddiye aldıklarını ifade etti.
Hedefe çarparak patlıyorlar
Kamikaze dronlarda, kamera ve navigasyon sistemleri ile güdümlü patlayıcılar bulunuyor. Patlayıcı yüklü dronlar, hedefine çarparak infilak ediyor.