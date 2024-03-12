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Dünya ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım!
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 23:44:00 -
ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım!

Gazze'deki katliama imza atan siyonist İsrail'in destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Ukrayna'ya silah yardımı yapmaya hazırlanıyor.

Ukrayna’ya ABD tarafından 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağı açıklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada, 300 milyon dolarlık yeni askeri yardımın ABD Savunma Bakanlığının sözleşmelerinden elde edilen beklenmedik maliyet tasarruflarından sağlanacağını belirterek, askeri yardımın Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağını aktardı.

Sullivan, "Bu mühimmatlar Ukrayna'nın silahlarının bir süre daha ateşlenmesini sağlayacak, ancak sadece kısa bir süre için" ifadelerini kullanarak, bu yardımın Ukrayna'ya sadece birkaç hafta yardımcı olacağını söyledi.

Sullivan, "Bu paket Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil ve Ukrayna'nın mühimmatının tükenmesini engellemeyecek" dedi.

ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya yönelik yardım bütçesi geçtiğimiz sene aralık ayında bitmiş ve Biden yönetiminin Ukrayna’ya destek için istediği 60 milyar dolarlık ek yardım bütçesi henüz Kongre’den geçmedi.
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