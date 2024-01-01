ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni yardım paketi

250 milyon dolar değerindeki paket, hava savunma sistemi bileşenleri ve topçu mermilerini içeriyor.

Ukrayna, iki yıla yaklaşan savaşta Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmak üzere ABD'den gelecek son silah paketini memnuniyetle karşıladı.

Çarşamba gecesi açıklanan 250 milyon dolar değerindeki paket, hava savunma sistemi parçaları, HIMARS için mühimmat, 155mm ve 105mm top mermileri, stinger uçaksavar füzeleri ve tıbbi ekipman içeriyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerikan hükümetine ve halkına sarsılmaz destekleri için minnettarız. Ukrayna halkı sizin liderliğinizi takdir ediyor.” dedi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu desteğin "Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılayacağını" söyledi.

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Zelenskiy, "Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyonda ABD'nin liderliği, sadece Ukrayna'da değil tüm dünyada terör ve saldırganlıkla mücadele için kritik önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre'den Ukrayna'ya 61 milyar dolar daha yardım sağlamasını istedi. Ancak Cumhuriyetçiler, Demokratlar tarafından ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin sıkılaştırılması konusunda bir anlaşma yapılmadan paketi onaylamayı reddediyor.

Beyaz Saray, ek ödenek olmadan ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine yönelik yardımının yılsonuna kadar tükeneceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada Batı'nın Moskova'ya karşı uyguladığı stratejik saldırının "tamamen başarısız" olduğunu söyledi.

Lavrov Rus devlet medyasına yaptığı açıklamada, Yedi Grup ülkesinin Zelenskiy tarafından önerilen ve yaklaşık 10 gün önce düzenlenen "gizli bir zirvede" üzerinde anlaşmaya vardıkları "barış formülünü" görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: Mepa News