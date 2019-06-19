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ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

ABD, Ukrayna ordusuna 250 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:49
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

Amerika, Ukrayna'ya yapısal askeri dönüşümleri sağlamada destek vermeye kararlı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), resmi internet sitesinde Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmak istediklerini açıkladı.

250 milyon dolarlık destek

Yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna’ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor” ifadeleri yer aldı.

2014'ten bu yana 1,5 milyar dolar yardım

Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte, ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna’ya 1.5 milyar dolar değerinde yardımda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:49
  1. ABD
  2. ukrayna ordusu

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