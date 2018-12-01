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ABD'den Ukraynalı askerlere eğitim

ABD, Kanada ve Avrupalı askeri danışmanlar, Ukraynalı askerlere eğitim vermek üzere Donbass'taki cephe hattına geldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:04
ABD'den Ukraynalı askerlere eğitim

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Başkanvekili Mihail Filiponenko, "Batılı ülkeler Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yönetimini destekliyor ve Ukrayna ordusunu eğitmeye devam ediyor. Donbass'taki cephe hattı yakınındaki yerleşim birimlerine ABD, Kanada, Polonya ve Baltık ülkelerinden yüzlerce askeri danışman gelmesi bunu kanıtlıyor" dedi.

"Eğitim kampları kurdular''

Yabancı danışmanların Ukraynalı askerlere keşif ve taktik eğitimi vermesi için Borbovsk ve Borbovo yerleşimlerine iki kamp kurulduğunun tespit edildiğini kaydeden Filiponenko, ABD'li ve Polonyalı danışmanların keskin nişancılarla sabotaj birliklerini eğittiği Sçastye yerleşimine de kamp kurulduğunu vurguladı.

"Kiev diyalog niyetinde değil''

Lugansklı yetkili, Trehizbenka yerleşiminde de NATO silahlarıyla donatılmış yabancı paralı asker grubunun görüldüğünü de belirterek, "Bu bulgular, tamamen ABD'nin kontrolünde olan Kiev yönetiminin Donbass'ta çözüm için diyalog kurma niyetinde olmadığını ve durumu istikrarsızlaştırmak için her yolu denediğini bir kez daha kanıtlıyor" diye ekledi.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 08:04
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