ABD'den "Türkiye'yi oyalamaya devam" açıklaması: Belirli bir takvim yok

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, ABD'nin birliklerinin Suriye'den çekilmesi için belirli bir takvimi bulunmadığı, ancak uzun süre kalma planlarının da olmadığı belirtildi.

Oyalamaya devam! "Çekilme formülleri üzerinde çalışıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından gelecek hafta Ortadoğu'ya yapacağı ziyarete katılacak gazetecileri bilgilendiren yetkili, "Şunu açıklığa kavuşturmalıyız: Suriye'de ucu açık bir askeri varlığa sahip olmayı düşünmüyoruz. Başkan Trump, çekilme kararı verdi ve şu anda bu kararı gerçekleştirebilme formülleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Trump: 4 ayda çekileceğiz demedim

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'in yenilgiye uğratıldığı ve 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına ve askerlerin çekileceğine' dair kararının ardından ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurulmuştu. Bu karara verilen tepkiler sonrası ise Trump, ''Çekilsek bile Kürtleri(Terör örgütü YPG/PKK) korumak istiyoruz. Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz" açıklamasını yapmıştı.

"Arap güçlerinin girmesini kolaylaştırma planı 'şimdilik' yok"

Yetkililerden yapılan bir diğer açıklamada ise ABD'nin Arap güçlerinin Suriye'ye girmesine olanak sağlaması gibi bir planın 'şimdilik' olmadığı belirtildi.

İsrailli istihbarat sitesi DEBKAfile, ABD'nin çekileceği bölgelere Arap ülkelerinin askerlerini konuşlandırmak istediğini, bu amaçla Mısır ve BAE subaylarının Münbiç'te incelemelerde bulunduğunu yazmıştı.

'Gölge MOSSAD'dan şok 'Münbiç' iddiası: BAE ve Mısır...