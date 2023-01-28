ABD'den Türkiye'ye Rusya tehdidi: Yaptırım uygularız

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Biden hükümetinin Rus uçaklarıyla ilgili Ankara'ya baskıyı artırdığını yazdı.

Müzakerelere aşina ABD'li yetkililerle konuşan gazete, Washington hükümetinin, Türkiye'nin Moskova'ya uygulanan yaptırımlara katılması için yeni bir hamle yaptığını belirtti.. ABD yönetiminin Türkiye'ye, Amerikan yapımı Rus yolcu uçaklarına Türkiye'deki havalimanlarında hizmet ve teknik destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Rus hava yollarının kullandığı uçakların ABD yapımı olduğu ve 1 Ekim'den bu yana 2.100'den fazla uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı.

Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Gazete, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Thea Rozman Kendler liderliğindeki üst düzey yetkililerin geçtiğimiz ay Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette, Rusya'ya ait ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması durumunda, bu yaptırımı delen Türk şahıs veya kurumların para ve hapis cezası ya da ihracat imtiyazının kaybedilmesi gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu belirtti.

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters göre; Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı artırmak isteyen ABD'nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

"Teknik olarak çalıntı uçaklar"

ABD ve AB ülkelerinin yaptırım kararlarına rağmen, Rus havayolu şirketleri, Amerikan Boeing uçaklarıyla sefer düzenlemeye devam ediyor. Bu uçuşlar arasında Moskova'dan İstanbul, Antalya ve İzmir'e yapılan tarifeli seferler de bulunuyor. Haberde, yaptırımların başlamasıyla birlikte özellikle Türkiye'ye ve Türkiye'den uçan uçakların kuyruk numaralarının değiştirildiği iddiasına dikkat çekildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, İrlandalı bir şirketten kiralanan bu uçakların teknik olarak şu anda çalıntı durumda olduklarını savundu.

Wall Street Journal, Ukrayna işgalinin başından beri milyonlarca Rus vatandaşının Türkiye'ye seyahat ettiğine dikkat çekti. Haberde, Türkiye'ye yönelik yaptırım uyarısının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı uzun vadede yalnızlaştırma hedefinin başarısı açısından önemli bir sınav olduğu yorumu yapıldı.

Daha önce de uyarmışlardı

Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batılı ülkelerin, Ankara'ya yaptırım konusunda uyarılarda bulunduğu haberleri daha önce de gündem olmuştu. Ankara, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara katılmıyor ancak Rus şirketlerinin ya da elitlerinin paralarını Türkiye üzerinden aklamasına da izin vermiyor.

Batı ise, Türkiye'ye baskı uygulayarak Moskova'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını istiyor. Bu sebepten ötürü zaman zaman Ankara'yı çeşitli konularda sıkıştırma politikası güdüyor.