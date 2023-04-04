  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Türkiye'ye NATO teşekkürü
Dünya

ABD'den Türkiye'ye NATO teşekkürü

Yeniakit Publisher
2023-04-04 20:40:00 -
ABD'den Türkiye'ye NATO teşekkürü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Finlandiya’nın NATO’ya katılımdan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek "NATO tarihinde bugüne kadarki en hızlı onay sürecini sağlamak üzere dayanışma içinde bulunan ittifak genelindeki dostlarımızla birlikte hareket ettiği için Türk müttefiklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “Bugün, en yeni üye olarak Finlandiya’nın NATO’ya katılımdan büyük bir memnuniyet duymaktayız” dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, en yeni üye olarak Finlandiya’nın NATO’ya katılımdan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu katılım, Finlandiya’yı daha güvenli, ittifakımızı da daha güçlü kılacaktır.

NATO tarihinde bugüne kadarki en hızlı onay sürecini sağlamak üzere dayanışma içinde bulunan ittifak genelindeki dostlarımızla birlikte hareket ettiği için Türk müttefiklerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Finlandiya'dan Türkçe 'teşekkürler' mesajı
Finlandiya'dan Türkçe 'teşekkürler' mesajı

Gündem

Finlandiya'dan Türkçe 'teşekkürler' mesajı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!
Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

Gündem

Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

Türkiye'nin kararı sonrası yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
Türkiye'nin kararı sonrası yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek

Dünya

Türkiye'nin kararı sonrası yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek

Rusya’dan yeni hamle: Dünya diken üstünde, yer yerinden oynayacak! Finlandiya için NATO’da tedirgin gün…
Rusya’dan yeni hamle: Dünya diken üstünde, yer yerinden oynayacak! Finlandiya için NATO’da tedirgin gün…

Dünya

Rusya’dan yeni hamle: Dünya diken üstünde, yer yerinden oynayacak! Finlandiya için NATO’da tedirgin gün…

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği
AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

Siyaset

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yüksel

Amerika sen Teşekkür etme sana çay yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23