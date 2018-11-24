ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...

PKK’yı Fırat’ın doğusundan atmak için yürütülen hazırlıklar ABD’yi panikletti. Teröre can simidi olma yolunda Türkiye sınırına 12 gözlem noktası kuracağını ilan eden Pentagon, sembolik bir sayı seçti. Emekli Amiral Soner Polat’a göre bu, İdlib’e 12 gözlem üssü inşa eden Ankara’ya tehdit yüklü bir mesaj...

Türkiye’nin 28 Ekim tarihinde Zor Mağar bölgesinden başlattığı Fırat’ın doğusuna dönük bombardımanlar ABD-PKK cephesinde büyük paniğe neden oldu. Örgüt Tel Abyad, Ayn el-Arab, Malikiye ve Kamışlı sınır noktalarında birçok silah, cephane ve erzak deposunu boşaltarak iç bölgelere taşıdı. PKK’nın panik durumu devam ederken ABD önce sınır hattına silah, cephane ve zırhlı sevk etti; ardından sınıra takviye birlikler gönderdi. ABD yönetimi son olarak sınıra 12 gözlem noktası kurma kararı aldı. Son gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendiren eski Haseke Valisi Muhammed Şimali ve emekli Tümamiral Soner Polat, sınıra gözlem üssü inşa etmenin teröre can simidi olmaktan öte anlam taşımadığını vurguluyor.

‘Tüm bölgeyi yakariz’

Eski Haseke Valisi Şimali, Türkiye’nin sınır hattında başlattığı bombardımanları müteakip PKK elebaşılarından (Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı) İlham Ahmed’in Tel Abyad, Ayn el-Arab ve Kamışlı’da bölge halkı ile bir dizi toplantı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

PKK’lı İlham Ahmed’in, Fırat doğusuna Türk askerinin girmesi ve ABD-PKK ortak projesinin çökmesi durumunda bölge halkına ‘tüm bölgeyi yakarız’ tehdidi savurduğunu kaydeden Şimali, “Ahmed, görüştüğü bütün gruplara, Türkmen, Arab ve Kürtlere ‘şayet ABD-PKK planı çökerse bölgeyi Esed’e teslim ederiz’ dedi. Rakka başta olmak üzere PKK işgali altındaki bölgelerde büyük karışıklık yaşanıyor. Sadece son 20 günde 1700 Arap, örgüte isyan ederek PKK’dan ayrıldı. PKK binlerce kişiyi şantaj ve tehditlerle saflarında tutuyor. ABD’nin gözlem noktası hamlesi, örgüte zaman kazandırma ve özerk bölge (terör koridoru) planına son şeklini verme amacı taşıyor” açıklaması yaptı.

Sembolik anlamı var

ABD’nin Suriye’deki teröristleri korumaya yönelik son adımını değerlendiren emekli Amiral Soner Polat, kurulacağı söylenen ‘12’ noktanın sembolik anlamına işaret etti.

“Türkiye sınırında kurulacağı açıklanan gözlem noktasının 12 adet olarak belirlenmesi İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturduğu 12 gözlem noktasına misilleme amaçlıdır” diyen Polat, ABD’nin son adımının Türkiye’ye açık tehdit olduğunu ifade etti. “Bir yandan bizim gözlem noktalarına nazire yapan ABD, diğer yandan haklı mücadelemiz karşısında bizi tehdit ediyor. Bu bir art niyet göstergesidir. Ayrıca ‘terörün yanındayım’ mesajı veriyorlar” yorumunda bulunan Polat, şöyle konuştu: “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ABD’ye rağmen yapıldı. Fırat’ın doğusu konusundaki irademiz de istenen sonuca mutlaka ulaşacak. ABD ucuz girişimlerle Türkiye’nin kararlılığını sınıyor. Türkiye bu terör çemberiyle yaşayamaz ve bu çemberi kırmak bizim için beka sorunu halini aldı. ABD’nin bu skandal kararına karşı sınır yığınağını artırmak ve Fırat’ın doğusuna yönelik bombardımanı sürdürmek zorundayız. ABD belirli bir aşamadan sonra oradan çekilmek zorunda kalacaktır.”

Kaynak: Yeni Şafak