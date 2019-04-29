ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki meselelere ilişkin görüşme yapmak için Türkiye'ye geliyor.
29 Nisan 2019 Pazartesi 23:53
Amerika Birleşij Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki meselelere ilişkin görüşme yapmak için Ankara'ya geliyor.
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