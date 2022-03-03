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Dünya ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Dünya

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 23:35:00 - 2022-03-03 23:56:31
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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