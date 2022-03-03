ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman 4-5 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
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