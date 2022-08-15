ABD'den Türkiye'ye kritik F-16 daveti
Türkiye'den askeri bir heyet F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için ABD'ye gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti ABD'ye gitti.
ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti" sözleri yer aldı.
İki heyet daha önce 3 kez bir araya gelmişti. Washigton'da gerçekleşecek toplantılarda ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusundaki teknik ayrıntıların ele alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.
F-16 için mektup hazırlığı
Görüşmelerde kongreye sunulacak satışı planlanan F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren "teklif mektubu" üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.