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Gündem ABD'den Türkiye'ye kritik F-16 daveti
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik F-16 daveti

Türkiye'den askeri bir heyet F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için ABD'ye gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 12:28:00 -
ABD'den Türkiye'ye kritik F-16 daveti

Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti ABD'ye gitti.

ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti" sözleri yer aldı.

İki heyet daha önce 3 kez bir araya gelmişti. Washigton'da gerçekleşecek toplantılarda ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusundaki teknik ayrıntıların ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.

F-16 için mektup hazırlığı

Görüşmelerde kongreye sunulacak satışı planlanan F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren "teklif mektubu" üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.

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Yorumlar

Galip..

Oyalama taktikleri bunlar. Ahanda buraya yaziyorum.. Abd ye asla guven olmaz

ERDOĞANOĞLU/BATMAN

Yapın Artık Ey Bu Necip Milletin Evlatları F16'dan Daha İyisini. Kesin Küffarın Sesini !!!!
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