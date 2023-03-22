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Dünya ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet
Dünya

ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-03-22 13:55:00 -
ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet

Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde teröristleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 9 PKK'lı öldü. Helikopterin PKK'ya nasıl ulaştığı araştırılırken, ABD teröristler için taziye mesajı paylaştı. Taziyede "Yaptıkları fedakarlıklar ve bağlılıkları unutulmayacaktır" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde teröristleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 9 PKK'lı öldü. Helikopterin PKK'ya nasıl ulaştığı araştırılırken, ABD teröristler için taziye mesajı paylaştı. Taziyede "Yaptıkları fedakarlıklar ve bağlılıkları unutulmayacaktır" denildi.

 

Terör örgütünün helikopteri nereden bulduğuyla ilgili sorular cevap bulmazken, ABD ölen teröristler için başsağlığı diledi. Bununla da yetinmedi, kahraman ilan etti.


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15 Mart'ta Irak'ın Duhok bölgesinde düşen helikopterde 9 YPG/PKK'lı terörist ölmüştü.

Gizemli helikoptere ilişkin sorular hala yanıt bulmazken, ABD'nin uluslararası koalisyon ortak özel operasyon komutanlığı, ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Teröristler için "kahraman" ifadesinin kullanıldığı mesajda "Yaptıkları fedakarlıklar ve bağlılıkları unutulmayacaktır" denildi.  

 

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