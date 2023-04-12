ABD'den Türkiye'ye 'Ferhat Abdi' tehdidi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin'in dronelar tarafından hedef alındığı ve teröristbaşına 3 ABD askerinin eşlik ettiği vurgulandı.

ABD saldırıyı kabul etti

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'e yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı.

Sözcü cevap vermiyor

TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, PKK/YPG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili merak edilen soruları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e sordu.

Paksoy Patel'e, ABD'nin Suriye'den Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyarette PKK/YPG teröristbaşı 'Mazlum Kobani'ye koruma teklif edip etmediği sorusunu yöneltti. Sözcü, konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek cevap vermekten kaçındı.

HDP kınama mesajı paylaştı



PKK'nın siyasi ayağı HDP, terör örgütü PKK/YPG elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in hedef alındığı patlamayı kınadı.

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Türkiye'yi tehdit etti

Sky News Arabia'da yer alan haberde bir Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada "Washington, SİHA'larının YPG/PYD terör örgütü lideri Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD General Matthew McFarlane, KYB lideri Bafel Talabani'yle 'Şahin Cilo' kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i Suriye'nin kuzeyinde ziyaret etmiş, bu skandal buluşmanın fotoğrafları önceki gün Bafel Talabani'nin Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Kaynak: Haber 7