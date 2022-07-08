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Gündem ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması
Gündem

ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 00:42:00 - 2022-07-08 00:49:17
ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması

Jones, Washington'daki "Yabancı Basın Merkezi'nde" uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin sonuçları konusunda brifing verdi.

Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.

'Süreç nasıl işleyecek' sorusu

Jones, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.

Uzun süredir gündemde

F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

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