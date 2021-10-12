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Gündem ABD'den Türkiye mesajı
Gündem

ABD'den Türkiye mesajı

Türkiye'ye Suriye üzerinden yapılan terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 23:19:00 - 2021-10-12 23:44:10
ABD'den Türkiye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi. Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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Yorumlar

Türkiyem

Timsah gözyaşları
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Selim

KKöstek olmayın yeter şrefsiz ABD.
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