ABD’den Türkiye ile ilgili küstah rapor

Münübe Yılmaz

Müslüman ülkeleri işgal ederek “özgürleştiren” ABD’nin Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu, Türkiye ile ilgili skandal bir rapor hazırladı. Komisyonun yeni yayınladığı raporda Türkiye “dini azınlıklara düşman bir siyasi ortamı körüklemekle” suçlandı. Küstah raporda, hükümetin ülkenin hem Müslüman hem de gayrimüslim dinî azınlıklarına yönelik nefret söylemine ve şiddet eylemlerine müsamaha gösterdiği, özellikle Türkiye'deki Ermeni toplumu ve diğerlerine yönelik yeni sindirme biçimlerinin ortaya çıktığı iddia edildi. "Ermeni dinî miras alanları tehdit altında" görüşünün ileri sürüldüğü maksatlı raporda, Türk hükümetinin dinî azınlıkların içişlerine müdahale etmeye devam ettiği ve tüzel kişiliğin tanınmasını engellediği savunuldu.

Küstahlığa bakın! Not etmişler

“2013 yılından bu yana, Türk hükümeti dinî azınlık vakıflarının yeni yönetim kurulu üyeleri seçmesini engelledi. Bu hareket, ölüm ve hastalık yoluyla sayılarını yavaş yavaş azaltan, günlük işleyişin zorluklarını artıran ve Ermeni Apostolik Kilisesi gibi toplulukları bölen bir harekettir. Ayrıca Kovid-19 salgını ve Dağlık Karabağ'daki savaş, Ermeni karşıtı komploları ve korkutucu protestoları körüklemiştir” denilen Türkiye’yi karalamaya matuf söz konusu raporda ayrıca, “Türkiye'de Yahudi karşıtlığının yükselişi ve Alevi topluluğuna getirilen kısıtlamalar da not edildi” gibi haddi aşan ifadeler kullanıldı.