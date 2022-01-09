ABD’den Türk ürünlerine rekor talep

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı geçen yıl 2020’ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Türkiye 2021 yılında değer bazında en fazla ihracat artışını ABD’ye gerçekleştirirken, ülkeye yapılan dış satım aynı zamanda rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı geçen yıl 2020 yılına göre, 3 milyar 986 milyon 53 bin dolar artarak 12 milyar 844 milyon 718 bin dolara yükseldi. Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında ABD’yi, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık izledi.

Almanya’ya satışlar arttı

2021 yılında Türkiye’nin dış satımı Almanya’ya 3 milyar 296 milyon 301 bin dolar artarak 17 milyar 705 milyon 386 bin dolara, İtalya’ya 3 milyar 74 milyon 737 bin dolar artışla 10 milyar 660 milyon 472 bin dolara, İspanya’ya 2 milyar 901 milyon 265 bin dolar yükselerek 9 milyar 241 milyon 977 bin dolara, Birleşik Krallık’a 2 milyar 754 milyon 54 bin dolar artışla 13 milyar 229 milyon 709 bin dolara ulaştı.

Çelik sektörü başı çekti

Türkiye’nin ABD’ye dış satımında en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı. Çelik sektörü, 2021 yılında ABD’ye 1 milyar 237 milyon 66 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Çelik sektörünü, 1 milyar 227 milyon 428 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 147 milyon 104 bin dolarla halı sektörü, 1 milyar 138 milyon 672 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla savunma ve havacılık sanayisi izledi.