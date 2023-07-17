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Dünya ABD'den Threads kararı aldılar: Raporlara bakan temsilciler talep etti, bilgi istedi! Spesifik endişeler
Dünya

ABD'den Threads kararı aldılar: Raporlara bakan temsilciler talep etti, bilgi istedi! Spesifik endişeler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:26:00 - 2023-07-17 23:34:28
ABD'den Threads kararı aldılar: Raporlara bakan temsilciler talep etti, bilgi istedi! Spesifik endişeler

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'in içerik düzenlemeleriyle ilgili bilgi talep etti.

Jordan, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e gönderdiği mektupta, Threads’in içerik denetleme uygulamaları ile ilgili belgelerin Komiteye gönderilmesini istedi.

Federal hükümetin, teknoloji, sosyal medya ve diğer şirketleri çevrim içi içeriği denetlemeye zorladığı veya bu şirketlerle bu hususta işbirliği yaptığına dair kanıtlar elde ettiklerini kaydeden Jordan, Komite’nin, “yürütme organının ifade özgürlüğü kapsamında sansür ve baskı uygulayıp uygulamadığına” dair endişelerini dile getirdi.

“MERKEZİ BİR ROL OYNUYOR”

Jordan, mektubunda, 4 Temmuz’da bir federal mahkemenin hükümetin sosyal medya platformlarıyla gizli anlaşma yapmasının ve sansüre zorlamasının anayasal hakları ihlal ettiğine ve Meta’nın da bu kapsamda merkezi bir rol oynadığına hükmetmesini hatırlattı.

“Threads, ifade özgürlüğü taahhüdünün ardından (Joe) Biden yönetiminin siyasi zulmüne maruz kalan Elon Musk’ın Twitter’ına rakip olarak pazarlandığı için ciddi, spesifik endişeler uyandırıyor.” ifadesini kullanan Jordan, Threads’in şimdiden sansür uyguladığına dair raporlar olduğunu öne sürdü.
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Jordan, Meta’dan, bu hususta ilgili tüm belgeleri 31 Temmuz’a kadar Komiteye vermesini talep etti.

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