ABD'den tarihi karar! 1996'dan bu yana ilk defa...
ABD, 1996'dan bu yana diplomatik ilişkilerin kesildiği Sudan'a ilk kez büyükelçi ataması yaptı.
ABD, Sudan'daki maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik temsilciliğini büyükelçi seviyesine yükseltti.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.
1996'dan bu yana ilk kez atandı
Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu.
ABD'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Misyon Başkan Yardımcılığı yapan Godfrey Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, Irak, Libya ve Suriye büyükelçiliklerinde görev yaptı.