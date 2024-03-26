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Dünya ABD'den Suriye'de hava saldırısı
Dünya

ABD'den Suriye'de hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 04:25:00 -
ABD'den Suriye'de hava saldırısı

ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.

Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen el-Vatan gazetesi, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD'nin Deyrizor ilinde hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birden fazla savaş uçağı Deyrizor kent merkezinde, Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde biri mühimmat deposu olmak üzere 10 askeri noktayı hedef aldı.

Savaş uçaklarıyla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Savaş uçaklarının, bölge semalarında uçuş yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan rejime yakın sosyal medya hesapları, söz konusu saldırıda üst düzey İranlı bir komutanın öldüğünü iddia etti.
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İran tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Kaynak: AA

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