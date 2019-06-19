ABD'den şok suçlama! "Mayınlar, İran'ın gösterdiği mayınlara benziyor" ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak, "Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi." dedi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido, "Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.