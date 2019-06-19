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ABD'den şok suçlama! "Mayınlar, İran'ın gösterdiği mayınlara benziyor"

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak, "Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi." dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
ABD'den şok suçlama! "Mayınlar, İran'ın gösterdiği mayınlara benziyor"

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido, "Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi." dedi. 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
  1. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido
  2. ABD
  3. İran
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  5. Petrol tankerleri saldırısı
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