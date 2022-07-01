ABD'den Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk!

MPF programı kapsamında Amerikan Ordusu 2035 yılına kadar toplamda 504 adet hafif tank alımı yapmayı planlıyor. Programın ilk aşaması olarak düşük hızlı üretimle 96 adet hafif tank teslim edilecek. İlk 26 tankın teslimatı Aralık 2023 tarihine tamamlanacak ve 2025 yılında ilk birlik Griffin tanklarıyla donatılmış olacak. Şimdiye kadar Amerikan Ordusu’na teslim edilen 12 prototipin bir kısmı da operasyonel tanklara dönüştürülecek.

GDLS Griffin tankı MPF ihalesinde BAE Systems’ın M8 AGS hafif tankı ile yarışıyordu. BAE Systems’in Amerikan Ordusu’na prototip araçları teslim edememesi üzerine BAE Systems ihaleden elenmişti. BAE Systems’ın tankı daha önceden Amerikan Ordusu için önerilen ancak başarısız olan 90’larda geliştirilmiş M8 hafif tankına dayanıyordu.

ASCOD zırhlı araç ailesinden devşirilen Griffin, 105mm ve 120mm topla donatılabiliyor. Amerikan Ordusu için seçilen Griffin II versiyonu 105mm top kullanmakta. M1A2 SEPv3 ana muharebe tankının atış kontrol sistemini taşıyan Griffin, 38 ton ağırlığa ve 800bg motora sahip. Modüler zırh sistemleriyle donatılmış Griffin, 30mm otomatik top atışlarına karşı koruma gösterebiliyor. GDLS ayrıca bir diğer Amerikan Ordusu programı olan OMFV (Optionaly Manned Fighting Vehicle) programı kapsamında da Griffin tankının Griffin III versiyonunu sunuyor. General Dynamics’in tanıttığı Griffin III ise Ajax zırhlı aracının tasarımına sahip. 50 mm otomatik top ile donatılan Griffin III araçları aynı zamanda 6 piyade taşıyabilen bir tasarıma sahiptir.

Bu kararla birlikte ABD hafif tank konseptinin öncü ülkelerinden birisi olacak. ABD Deniz Piyadelerinin Force Design 2030 raporuna göre Deniz Piyadelerinin özellikle yeni odak noktası olan Pasifik Bölgesine uygun olacak şekilde hafif tank tedarik etmeye çalıştığı biliniyordu. ABD Deniz Piyadeleri Pasifik bölgeleri için pek de uygun olmayan tonajı yüksek M1A2 Abrams tanklarının yerine Griffin gibi daha hızlı ve hafif platformlar tedarik etmeyi planlıyor.

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