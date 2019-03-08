ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Sonuçları ağır olur Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Summers, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi.

Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu. Summers, yaptığı açıklamada, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" ifadelerine yer verdi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.