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ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Sonuçları ağır olur

Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Summers, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 20:37
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Sonuçları ağır olur

Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Summers, yaptığı açıklamada, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:37
  1. ABD
  2. s-400

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah19 dk önce
    S-400 alınması demek, NATO silahlarının sırlarına Rusyanın ulaşması demek. Neden bize yeni teknolojileri verip de NATOyu tehlikeye atsın adam? ABD sonuna kadar haklı bu konuda.

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