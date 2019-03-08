ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Sonuçları ağır olur
Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Summers, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi.08 Mart 2019 Cuma 20:37
Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu.
Summers, yaptığı açıklamada, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" ifadelerine yer verdi.
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