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Dünya ABD'den skandal "Türkiye" açıklaması! Haddinizi bilin ulan edepsizler
Dünya

ABD'den skandal "Türkiye" açıklaması! Haddinizi bilin ulan edepsizler

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası' içerideki dezenformasyoncular kadar dışarıdaki dezenformasyoncuları da yerinden hoplattı. TBMM'den geçen yasaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edilerek büyük bir skandala imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 13:24:00 -
ABD'den skandal "Türkiye" açıklaması! Haddinizi bilin ulan edepsizler

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası' içerideki dezenformasyoncular kadar dışarıdaki dezenformasyoncuları da yerinden hoplattı.

TBMM'den geçen yasaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edilerek büyük bir skandala imza atıldı.

ABD merkezli VOA News’in Türkçe edisyonunda yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yasadaki maddelerin, Türkiye'de sektöre girişe engel oluşturarak, dijital ve online bilgi ve eğlence hizmet sağlayıcılarını ciddi şekilde etkileyebileceğini ileri sürdü.

Sözcü, bu durumun Türkiye'nin ekonomisinde önemli miktarda özel ticari yatırım kaybıyla sonuçlanabileceğini belirtirken, yasanın dezenformasyon terimini muğlak ve son derece geniş şekilde tanımlayarak dezenformasyonu suç haline getireceğini ifade etti.

Böyle bir yasanın ifade özgürlüğü üzerinde ürpertici bir etkisinin olabileceği; özgür ve açık tartışma ortamını kısıtlayabileceği; sansür ve otosansürü arttırabileceği ve internet kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atabileceği çarpıtmasında bulunan sözcü, Türk hükümetine akıl vermeyi de ihmal etmedi.

 

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Yorumlar

ata

abd.de ürpertici etkiyi allahü ekber diyerek deneyimleyebilirsiniz... hadi bi de yazın bakim alnını karışlarlar be...

Rabia Zafer

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