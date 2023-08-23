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Dünya ABD’den skandal PKK raporu
Dünya

ABD’den skandal PKK raporu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 03:50:00 -
ABD’den skandal PKK raporu

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD'nin raporunda terör örgütüne yönelik kullandığı ifadeler tam bir skandal. İşte raporda yer alan o alçak ifadeler.

Türkiye'nin uyarılarına rağmen YPG ile ilişkisini kesmeyen ABD, askeri ve lojistik desteğini sürdürürken, ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) faaliyetleri hakkında hazırlanan raporda pes dedirten ifadeler yer aldı. Raporda, PKK'dan "Türkiye'ye karşı direniş yürüten PKK" olarak bahsediliyor.

Sık sık teröristlere verdiği eğitimler ile gündeme gelen ABD, DEAŞ bahanesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristler ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) öncülüğünde DEAŞ ile mücadele için kurulan kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) faaliyetleri ile ilgili hazırlanan olağan 3 aylık raporda skandal ifadeler kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi tarafından hazırlanan ve Kongre'ye sunulan 1 Nisan-30 Haziran tarihli Baş Müfettiş Genel Raporu'nda terör örgütü PKK faaliyetleri için "direniş" benzetmesi yapıldı.

"Direniş"

Raporun en can alıcı noktası ise terör örgütü PKK hakkında kullanılan "direniş" ifadesi oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK'dan terör örgütü olarak bahsedilmeyen raporda "Uzun yıllardır Türkiye'ye karşı giderek artan bir direniş yürüten PKK" ifadelerinin yer aldı.

"Saldırı"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yuvalanan terör unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonlar için "saldırı" ifadelerinin kullanıldığı raporda "Türkiye DEAŞ'a karşı ABD ile işbirliği içinde olan kuvvetlerin PKK ile ortak hareket ettiğini iddia ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Odatv.com

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