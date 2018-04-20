ABD'den skandal insan hakları raporu!

Suriye'de yüz binlerce masum insanın vahşice katledilmesine, milyonlarca insanın göçe zorlamasına göz yuman ABD'den skandal bir rapor yayınlandı.

Müslüman ülkelere organize saldırılar düzenleyen, çocuk, kadın, yaşlı demeden milyonlarca insanı katleden ABD, 200 ülke için ayrı ayrı 'İnsan Hakları Raporu' hazırladı. Raporda Türkiye'ye 64 sayfa ayrıldı.

15 TEMMUZ İDDİASI!

Raporda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra, “Sivil liderlerin, güvenlik güçleri üzerinde etkili bir kontrol sağladıkları ve darbe girişimine yanıt olarak Olağanüstü Hal ilan ederek, binlerce polis ve askeri personelin görevden alındığı" ifade edildi.

SKANDAL İŞKENCE YALANI

Raporda, gözaltına alınan şahısların işkence gördüğü iddiaları en önemli insan hakları sorunu olarak gösterildi.

ABD'DEN OHAL UYARISI

Ülkenin yıl boyunca önemli siyasi zorluklar yaşadığını belirten ABD Dışişleri, Türkiye'deki OHAL'in sürekli uzatıldığına dikkat çekerek, 'bu durumun, toplum ve kurumlar üzerinde birçok temel özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olduğunu' savundu.