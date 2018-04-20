Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den skandal insan hakları raporu!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, yıllık olarak bütün dünya ülkeleri hakkında hazırladığı 'İnsan Hakları Raporu' yayımlandı.

20 Nisan 2018 Cuma 22:55
ABD'den skandal insan hakları raporu!

Suriye'de yüz binlerce masum insanın vahşice katledilmesine, milyonlarca insanın göçe zorlamasına göz yuman ABD'den skandal bir rapor yayınlandı.

Müslüman ülkelere organize saldırılar düzenleyen, çocuk, kadın, yaşlı demeden milyonlarca insanı katleden ABD, 200 ülke için ayrı ayrı 'İnsan Hakları Raporu' hazırladı. Raporda Türkiye'ye 64 sayfa ayrıldı.

15 TEMMUZ İDDİASI!

Raporda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra, “Sivil liderlerin, güvenlik güçleri üzerinde etkili bir kontrol sağladıkları ve darbe girişimine yanıt olarak Olağanüstü Hal ilan ederek, binlerce polis ve askeri personelin görevden alındığı" ifade edildi.

SKANDAL İŞKENCE YALANI

Raporda, gözaltına alınan şahısların işkence gördüğü iddiaları en önemli insan hakları sorunu olarak gösterildi.

ABD'DEN OHAL UYARISI

Ülkenin yıl boyunca önemli siyasi zorluklar yaşadığını belirten ABD Dışişleri, Türkiye'deki OHAL'in sürekli uzatıldığına dikkat çekerek, 'bu durumun, toplum ve kurumlar üzerinde birçok temel özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olduğunu' savundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:55
  1. İnsan Hakları Raporu
  2. İnsan Hakları Raporu 2018
  3. ABD
  4. OHAL
  5. erken seçim
  6. ABD katliam
  7. 15 Temmuz
  8. işkence
  9. işkence yalanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a seçim davası!
    1. Trump'a seçim davası!
    2. Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar
    3. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
    4. "Canım değil içim acıyor"
    5. Tenisin efsanesi Nadal, durdurulamıyor
    6. Son nefesinde olan PKK'ya rahat yok
    7. ABD'den skandal insan hakları raporu!
    8. Kanarya Avrupa'da uçuyor! Durumu 2-0..
    9. "Erken seçim delikanlılıktır"
    10. Nisanda yağan kar, görenleri şaşırttı
    11. Visca Hava Yolları, Başakşehir'i..
    12. Canlı yayında flaş çıkış: Muhafazakar..
    13. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    14. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    15. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    16. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    17. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    18. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    19. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    20. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz