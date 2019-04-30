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ABD iyice sınırı aştı! PKK'ya Stinger füzesi verecekler

Suriye'den çekileceğini iddia ederek zaman kazanan ABD, terör örgütü PKK’ya şimdi de Stinger uçak savar füzesi verecek. Füzelerin Türkiye, İran ve Suriye hava gücü için tehdit olduğu belirtiliyor.

30 Nisan 2019 Salı 07:31
ABD iyice sınırı aştı! PKK'ya Stinger füzesi verecekler

ABD, PKK terör örgütüne füze sevkiyatına hazırlanıyor. Türkiye ile S-400 konusun da gerilim yaşayan Amerikan yönetimi Suriye’nin kuzey ve doğusunda yer alan işgal hattında bulunan militanlara Stinger tipi uçaksavar teslimatına hazırlanıyor.

Rampa yeri talimatı

Terör örgütü mensuplarına Rimeylan, Şeddadi, Çelebiye ve El Omar bölgelerin de rampa noktaları belirleme talimatı verildi. Yeni Şafak’ın mahalli kaynaklardan edindiği bilgilere göre PKK terör örgütü üyesi 30 militan Stinger tipi uçaksavar füzelerinin kullanımı konusunda özel eğitimden geçirildi. PKK militanlarına füze teslimatı konusunda bir destekte İsrail’den geldi.

3 ülke için tehdit

Örgüt üst düzey isimleri ve Tel Aviv yönetimi arasında yapılan görüşmelerde Deir el Zor ve Rakka bölgelerinde mevzilendirilmek üzere İsrail’in Spike tipi uçaksavar taahhüdünde bulunduğu bildirildi. PKK için Türkiye ve Irak sınır hattı ile Rakka bölgesinde mevzilendirilecek gelişmiş füzeler Türk, Irak ve Suriye hava gücü için büyük tehdit unsuru niteliği taşıyor. Mahalli kaynak, ABD-PKK ittifakının füze rampalarının yerleştirilmesi konusun da özel strateji izlediğini bildirdi.

Sonraki adım sincar

Kuzeyde Türk uçakları, Şeddadi’de Irak ve Rakka Deir el Zor bölgelerine yerleştirilecek fuzelerle Suriye savaş unsurlarının by pass edilmesinin planlandığını aktaran kaynak bu durum tüm bölge dinamiklerini radikal bir biçimde etkileyecek yorumunda bulundu. Terör örgütüne çok sayıda Manpads ve Tow tipi anti tank ve uçaksavar teslim eden ABD’nin bir sonraki adımı Sincar’da bulunan terör unsurlarına Stinger vermek olacağı bildirildi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 07:31
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